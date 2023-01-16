«Тоттенхэм» хочет подписать нападающего «Брайтона» Троссара

«Тоттенхэм» рассматривает вариант подписания нападающего «Брайтона» Леандро Троссара, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сам игрок хочет перейти в другой клуб. Троссар не принимал участия в матче «Брайтона» против «Ливерпуля» (3:0).

Форвард выступает за «Брайтон» с 2019 года. Срок действующего контракта 28-летнего бельгийца с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Троссар провел за «Брайтон» 17 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.