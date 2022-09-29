«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Атлетико» Облака на замену Льорису

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Атлетико» Яном Облаком, сообщает Evening Standard.

«Шпоры» видят в 29-летнем словенце замену нынешнему голкиперу команды — 35-летнему Уго Льорису. «Тоттенхэм» считает приоритетной задачу покупки Облака и планирует подписать его следующим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Облак пропустил 6 голов в 6 матчах за «Атлетико», отыграв 2 встречи на ноль. Контракт вратаря с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 40 миллионов евро.