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Англия

29 сентября, 10:37

«Тоттенхэм» хочет подписать вратаря «Атлетико» Облака на замену Льорису

Иван Торопцев
Корреспондент

«Тоттенхэм» интересуется вратарем «Атлетико» Яном Облаком, сообщает Evening Standard.

«Шпоры» видят в 29-летнем словенце замену нынешнему голкиперу команды — 35-летнему Уго Льорису. «Тоттенхэм» считает приоритетной задачу покупки Облака и планирует подписать его следующим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Манчестер Юнайтед».

В сезоне-2022/23 Облак пропустил 6 голов в 6 матчах за «Атлетико», отыграв 2 встречи на ноль. Контракт вратаря с мадридским клубом действует до конца июня 2028 года, портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 40 миллионов евро.

Источник: https://www.standard.co.uk/sport/football/tottenham-transfer-news-oblak-lloris-b1028731.html
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