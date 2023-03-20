«Тоттенхэм» хочет получить за Кейна 100 миллионов фунтов

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«Тоттенхэм» будет готов летом рассмотреть возможность продажи нападающего Харри Кейна при двух условиях, сообщает The Times.
По данным источника, «шпоры» рассчитывают получить за 29-летнего англичанина 100 миллионов фунтов. При этом платеж должен быть осуществлен одним траншем.
Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года. Срок его контракта с клубом истекает в июне 2024 года.
В сезоне-2022/23 Кейн провел за «шпор» 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 4 результативные передачи.