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«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с главным тренером Антонио Конте, сообщает The Telegraph. По данным источника, в ноябре руководство клуба намерено предложить итальянскому специалисту долгосрочное соглашение.
Действующий контракт тренера с клубом истекает летом 2023 года, но в договоре прописана опция продления еще на один сезон.
В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования