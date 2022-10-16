«Тоттенхэм» заинтересован в продлении контракта с главным тренером Антонио Конте, сообщает The Telegraph. По данным источника, в ноябре руководство клуба намерено предложить итальянскому специалисту долгосрочное соглашение.

Действующий контракт тренера с клубом истекает летом 2023 года, но в договоре прописана опция продления еще на один сезон.

В этом сезоне «Тоттенхэм» набрал 23 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.