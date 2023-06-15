«Тоттенхэм» хочет выкупить Кулушевски у «Ювентуса» за 25 миллионов евро

«Тоттенхэм» хочет выкупить полузащитника Деяна Кулушевски у «Ювентуса».

Лондонский клуб подписал игрока на правах аренды зимой 2022 года. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, если бы «шпоры» вышли в Лигу чемпионов, то опция выкупа 23-летнего футболиста за 35 миллионов евро активировалась бы автоматически.

Поскольку «Тоттенхэм» не попал в еврокубки, клубы договариваются об условиях полноценного трансфера. Туринцы по-прежнему хотят получить 35 миллионов евро, но могут согласиться на то, чтобы часть этой суммы была выплачена позже в виде бонусов. Лондонцы же просят снизить стоимость трансфера шведа до 25 миллионов.

В прошедшем сезоне Кулушевски сыграл за «Тоттенхэм» 37 матчей, забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.