«Тоттенхэм» и Кейн позитивно относятся к продлению контракта

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«Тоттенхэм» готов продлить контракт с форвардом Гарри Кейном. Сам футболист позитивно относится к будущему в лондонском клубе, сообщает журналист Дэвида Орнштейна.
По данным источника, стороны уже провели переговоры, однако окончательное решение будет принято на основе обсуждений по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».
В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.