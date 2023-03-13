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Сегодня, 14:40

«Тоттенхэм» и Кейн позитивно относятся к продлению контракта

Виктория Кравченко
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«Тоттенхэм» готов продлить контракт с форвардом Гарри Кейном. Сам футболист позитивно относится к будущему в лондонском клубе, сообщает журналист Дэвида Орнштейна.

По данным источника, стороны уже провели переговоры, однако окончательное решение будет принято на основе обсуждений по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что 29-летним игроком активно интересуются «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше АПЛ нападающий «Тоттенхэма» провел 27 матчей, забил 20 мячей и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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