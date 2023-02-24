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Сегодня, 14:41

«Тоттенхэм» интересуется лидером «Лестера» Мэддисоном

Виталий Косик
Корреспондент
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«Тоттенхэм» лидирует в гонке за полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона, сообщает Football Insider.

По информации источника, «шпоры» опережают такие клубы, как «Манчестер Сити» и «Ньюкасл». Сам игрок хочет стать главным игроком команды, который регулярно выступает в еврокубках и находится в топ-4 АПЛ.

Контракт 26-летнего Мэддисона с «Лестером» истекает летом 2024 года. В этом сезоне на счету полузащитника 18 матчей, 9 голов и 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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