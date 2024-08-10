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«Тоттенхэм» купит форварда Соланке за 65 миллионов фунтов у «Борнмута»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Борнмута» Доминик Соланке перейдет в «Тоттенхэм». Как сообщает The Athletic, в контракте нападающего прописана сумма отступных в размере 65 миллионов фунтов (75 миллионов евро).

По данным источника, стороны уже согласовали трансфер, а сам 26-летний футболист заинтересован в переходе и договорился об условиях личного контракта. Это будет рекордная продажа в истории «Борнмута».

The Athletic также сообщал, что «Ливерпуль» получит 20 процентов от суммы, которую заплатит «Тоттенхэм» за Соланке. Футболист из этого клуба перешел в «Борнмут» в 2019 году.

Контракт Соланке с «Борнмутом» рассчитан до лета 2029 года. Всего англичанин сыграл за клуб 216 матчей, забил 77 голов и отдал 31 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

ФК Борнмут
ФК Тоттенхэм Хотспур
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