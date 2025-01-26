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Сегодня, 18:57

«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и прервал 7-матчевую серию поражений в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Джейми Варди.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле уступил «Лестеру» в матче 23-го тура АПЛ — 1:2.

Лондонцы открыли счет на 33-й минуте, отличился Ришарлисон. Гости одержали волевую победу благодаря голам Джейми Варди (46-я минута) и Биляля Эль-Ханнуса (50-я).

«Тоттенхэм» (24 очка) потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ и занимает 15-е место. «Лестер» (17) прервал семиматчевую серию поражений в чемпионате Англии и поднялся на 17-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Лестер

В параллельном матче «Брентфорд» на выезде победил «Кристал Пэлас» — 2:1.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 17:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
1:2
Брентфорд

Источник: Таблица АПЛ
3
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Кристал Пэлас
ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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