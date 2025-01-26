«Лестер» обыграл «Тоттенхэм» и прервал 7-матчевую серию поражений в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле уступил «Лестеру» в матче 23-го тура АПЛ — 1:2.

Лондонцы открыли счет на 33-й минуте, отличился Ришарлисон. Гости одержали волевую победу благодаря голам Джейми Варди (46-я минута) и Биляля Эль-Ханнуса (50-я).

«Тоттенхэм» (24 очка) потерпел четвертое подряд поражение в АПЛ и занимает 15-е место. «Лестер» (17) прервал семиматчевую серию поражений в чемпионате Англии и поднялся на 17-ю строчку.

В параллельном матче «Брентфорд» на выезде победил «Кристал Пэлас» — 2:1.