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«Тоттенхэм» — «Лестер»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Тоттенхэм» и «Лестер» встретятся в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» и «Лестер» встретятся в матче 23-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» и «Лестер»: трансляция матча АПЛ в прямом эфире (видео)

С ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Лестер» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
26 янв, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Лестер

В первом круге АПЛ команды сыграли вничью (1:1). Перед игровым днем «Тоттенхэм» с 24 очками находится на 15-м месте, а «Лестер» с 14 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В предыдущем туре «Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (2:3), а «Лестер» — «Фулхэму» (0:2).

Футбол
ФК Лестер
ФК Тоттенхэм Хотспур
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