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«Тоттенхэм» и «Лестер» встретятся в матче 23-го тура английской премьер-лиги в воскресенье, 26 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и начнется в 17.00 по московскому времени.
С ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Лестер» можно знакомиться в матч-центре сайта «СЭ».
В России нет официальных трансляций английской премьер-лиги, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
В первом круге АПЛ команды сыграли вничью (1:1). Перед игровым днем «Тоттенхэм» с 24 очками находится на 15-м месте, а «Лестер» с 14 очками располагается на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В предыдущем туре «Тоттенхэм» уступил «Эвертону» (2:3), а «Лестер» — «Фулхэму» (0:2).