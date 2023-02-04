«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Маркуса Тюрама

Сегодня, 12:25
«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает AS.
По данным источника, к 25-летнему французу также проявляет интерес «Атлетико». Форвард может стать свободным агентом летом, его контракт с «Боруссией» действует до конца июня 2023 года.
В сезоне-2022/23 Тюрам забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за «Боруссию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования