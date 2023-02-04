«Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на Маркуса Тюрама

«Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама, сообщает AS.

По данным источника, к 25-летнему французу также проявляет интерес «Атлетико». Форвард может стать свободным агентом летом, его контракт с «Боруссией» действует до конца июня 2023 года.

В сезоне-2022/23 Тюрам забил 13 голов и сделал 4 результативных передачи в 19 матчах за «Боруссию».