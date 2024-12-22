«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

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После 16 туров «Тоттенхэм» с 23 очками занимал 11-е место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» — 36 очков и первое место. В предыдущем туре «шпоры» обыграли «Саутгемптон» (5:0), а «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).