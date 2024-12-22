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«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в чемпионате Англии 22 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 декабря.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в 17-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 22 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Официальных трансляции матчей АПЛ в России нет. Игры английского футбола в прямом эфире появляются бесплатно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события и результат игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» изучайте в нашем матч-центре.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
22 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

После 16 туров «Тоттенхэм» с 23 очками занимал 11-е место в таблице АПЛ. У «Ливерпуля» — 36 очков и первое место. В предыдущем туре «шпоры» обыграли «Саутгемптон» (5:0), а «красные» сыграли вничью с «Фулхэмом» (2:2).

ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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