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Сегодня, 21:00

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча Кубка лиги

«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сыграют в матче Кубка английской лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в первом матче полуфинала Кубка английской лиги в среду, 8 января. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, начало — в 23.00 по московскому времени.

В России не будет официальной трансляции матча. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

С ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ответная встреча соперников состоится в феврале, победитель сыграет в финале с «Арсеналом» или «Ньюкаслом». В четвертьфинале «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» (4:3), а «Ливерпуль» — «Саутгемптон» (2:1).

Англия. Кубок лиги. 1/2 финала
08 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ливерпуль

«Ливерпуль» является обладателем Кубка английской лиги-2023/24. В финале-2024 мерсисайдцы победили «Челси» (1:0).

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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