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Судейство

Сегодня, 13:35

Победу «Тоттенхэму» принес судья. Аттуэлл не удалил автора гола

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 84-й минуте первого полуфинального матча Кубка лиги «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» (1:0) судья Стюарт Аттуэлл ошибочно не вынес предупреждение Лукасу Бергваллю.

Для шведского легионера «шпор» оно стало бы вторым в этой игре, за ним последовали бы красная карточка и удаление.

Бергвалль совершил безрассудный фол, нарушив правила на сопернике. Это не было попыткой срыва перспективной атаки. Рефери не мог использовать принцип преимущества, о котором после матча говорил тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу. К тому же Аттуэлл, похоже, просто не зафиксировал нарушение.

Ошибка арбитра имела серьезные последствия — через пару минут оставшийся на поле Бергвалль забил гол и принес победу хозяевам поля.

2
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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