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Англия

30 марта, 19:59

Гол Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Лутон Таун»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Тоттенхэм» победил «Лутон» — 2:1.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» дома обыграл «Лутон Таун» в матче 30-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Вингер гостей Тахит Чонг открыл счет на 3-й минуте матча. На 51-й минуте защитник «Лутона» Исса Каборе забил в свои ворота и сделал счет равным.

Победу «Тоттенхэму» принес гол Сон Хын Мина на 86-й минуте.

В другом матче 30-го тура «Ноттингем Форест» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью — 1:1. На гол форварда гостей Жан-Филиппа Матета ответил форвард хозяев Крис Вуд.

«Тоттенхэм» набрал 56 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Лутон» с 22 очками опустился на 18-ю строчку, «Ноттингем» (22 очка) — 17-й, а «Кристал Пэлас» (30) — 14-й.

Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Лутон Таун
Англия. Премьер-лига. 30-й тур
30 мар, 18:00. Nottingham City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
1:1
Кристал Пэлас
Источник: Таблица АПЛ
Футбол
Лутон Таун
ФК Кристал Пэлас
ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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