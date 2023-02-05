Рекордный гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

Сегодня, 21:24
«Тоттенхэм» на своем поле с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 1:0.
Автором решающего мяча стал нападающий Гарри Кейн, который отличился на 15-й минуте.
Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).
Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор».
На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Кристиан Ромеро.
Лондонский клуб набрал 39 очков и остается на пятом месте с турнирной таблице. «Ман Сити» сохранил вторую строчку (45 очков), но отставание от лидирующего «Арсенала» осталось в 5 очков, к тому же «канониры» имеют игру в запасе.
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