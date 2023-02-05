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Рекордный гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
5 февраля. «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» — 1:0.
Фото AFP
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«Тоттенхэм» на своем поле с минимальным счетом победил «Манчестер Сити» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Автором решающего мяча стал нападающий Гарри Кейн, который отличился на 15-й минуте.

Кейн — третий игрок в истории, забивший 200 голов в АПЛ, после Алана Ширера (260) и Уэйна Руни (208).

Кроме того, Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма», забив свой 267-й гол за «шпор».

На 87-й минуте с поля за вторую желтую карточку был удален защитник лондонцев Кристиан Ромеро.

Лондонский клуб набрал 39 очков и остается на пятом месте с турнирной таблице. «Ман Сити» сохранил вторую строчку (45 очков), но отставание от лидирующего «Арсенала» осталось в 5 очков, к тому же «канониры» имеют игру в запасе.

Англия. Премьер-лига. 22-й тур
05 февр, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:0
Манчестер Сити

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2022-2023/

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
5
24
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