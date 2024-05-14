«Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» сыграют 14 мая в матче АПЛ

«Тоттенхэм» 14 мая в Лондоне дома примет «Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра пройдет на арене «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция игры «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» будет доступна в прямом эфире в тематических сообществах в соцсети «ВКонтакте». Приводим несколько вариантов для просмотра — 1-я ссылка, 2-я ссылка и 3-я ссылка.

Следите за ключевыми событиями противостояния 34-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ». На нашем сайте также пройдет текстовая онлайн-трансляция игры.

«Шпоры» с 63 баллами находятся на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Ман Сити» идет на втором месте с 85 очками. На данный момент лидирует в лиге «Арсенал» (86).

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