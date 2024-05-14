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14 мая, 23:58

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» и за тур до конца обошел «Арсенал» в таблице АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде победил «Тоттенхэм» в перенесенном матче 34-го тура АПЛ — 2:0.

Дубль оформил форвард гостей Эрлин Холанн. Норвежец открыл счет на 51-й минуте и реализовал пенальти на 90+1-й.

В середине второго тайма повреждение получил голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон. На 69-й минуте его заменил Штефан Ортега.

«Манчестер Сити» (88 очков) возглавил турнирную таблицу АПЛ перед последним матчем чемпионата Англии, обойдя «Арсенал» (86). В последнем туре «горожане» дома примут «Вест Хэм», а «канониры» на своем поле сыграют с «Эвертоном». Обе игры пройдут 19 мая.

«Тоттенхэм» (63) остается пятым в турнирной таблице. В заключительном туре команда Анге Постекоглу встретится с «Шеффилд Юнайтед».

Англия. Премьер-лига. 34-й тур
14 мая, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
0:2
Манчестер Сити

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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