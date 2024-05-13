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«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: время начала и где смотреть трансляцию матча АПЛ

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в матче 34-го тура чемпионата Англии во вторник, 14 мая.
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в перенесенном матче 34-го тура чемпионата Англии во вторник, 14 мая. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Англия. Начало игры — в 22:00 мск.

Ключевые события матча АПЛ будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» в России в прямом эфире ни один из федеральных телеканалов не покажет. Видеотрансляция встречи будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте»: например, здесь.

В первом круге соперники на стадионе «Этихад» сыграли 3:3. «Тоттенхэм» имеет в своем активе 63 балла и идет на пятом месте в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Сити» занимает второе место, набрав в 36 турах 85 очков.

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде.

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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