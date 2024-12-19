«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче Кубка лиги

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 1/8 финала Кубка английской лиги в четверг, 19 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Кубка лиги. С основными событиями и результатом игры можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в сентябре в матче 6-го тура АПЛ. Победу в той игре одержал «Тоттенхэм» (3:0).

В предыдущих раундах Кубка лиги «Тоттенхэм» победил «Ковентри» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1). «Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» (7:0) и «Лестер» (5:2).