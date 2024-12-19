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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция матча Кубка лиги

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче Кубка лиги
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся в матче 1/8 финала Кубка английской лиги в четверг, 19 декабря. Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и начнется в 23.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций Кубка лиги. С основными событиями и результатом игры можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
19 дек, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ман. Юнайтед

Ранее команды встречались в сентябре в матче 6-го тура АПЛ. Победу в той игре одержал «Тоттенхэм» (3:0).

В предыдущих раундах Кубка лиги «Тоттенхэм» победил «Ковентри» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1). «Манчестер Юнайтед» разгромил «Барнсли» (7:0) и «Лестер» (5:2).

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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