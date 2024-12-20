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Сегодня, 00:58

«Тоттенхэм» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Деян Кулушевски.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 4:3. Игра прошла в Лондоне.

На 15-й минуте нападающий «шпор» Доминик Соланке открыл счет. Его гол оказался единственным в первом тайме. В начале второй половины Деян Кулушевски удвоил преимущество хозяев, а Соланке довел счет до крупного. В середине тайма «МЮ» удалось сократить отставание до одного гола, так как вышедшие на замену Диалло и Зиркзее отметились голами. На 88-й минуте Сон Хын Мин вернул хозяевам комфортное преимущество, забив прямым ударом с углового. Уже в добавленное время защитник Джонни Эванс забил третий гол манкунианцев и установил окончатльный счет.

Соперник «Тоттенхэма» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее стадию 1/4 финала преодолели «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

Англия. Кубок лиги. 1/4 финала
19 дек, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:3
Манчестер Юнайтед
2
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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