«Тоттенхэм» выбил «Манчестер Юнайтед» из Кубка английской лиги

«Тоттенхэм» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 4:3. Игра прошла в Лондоне.

На 15-й минуте нападающий «шпор» Доминик Соланке открыл счет. Его гол оказался единственным в первом тайме. В начале второй половины Деян Кулушевски удвоил преимущество хозяев, а Соланке довел счет до крупного. В середине тайма «МЮ» удалось сократить отставание до одного гола, так как вышедшие на замену Диалло и Зиркзее отметились голами. На 88-й минуте Сон Хын Мин вернул хозяевам комфортное преимущество, забив прямым ударом с углового. Уже в добавленное время защитник Джонни Эванс забил третий гол манкунианцев и установил окончатльный счет.

Соперник «Тоттенхэма» по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Ранее стадию 1/4 финала преодолели «Арсенал», «Ньюкасл» и «Ливерпуль».