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Сегодня, 08:26

«Тоттенхэм» может не продлить контракт с Конте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководство «Тоттенхэма» может отказаться продлевать контракт с главным тренером Антонио Конте, сообщает Daily Mail.

По информации источника, будущее тренера зависит под угрозой, поскольку в клубе беспокоятся текущей формой команды.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать соглашение, если результаты не изменятся.

После 20 тура «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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