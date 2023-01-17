«Тоттенхэм» может не продлить контракт с Конте

Руководство «Тоттенхэма» может отказаться продлевать контракт с главным тренером Антонио Конте, сообщает Daily Mail.

По информации источника, будущее тренера зависит под угрозой, поскольку в клубе беспокоятся текущей формой команды.

Контракт 53-летнего специалиста рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон. Клуб может отказаться продлевать соглашение, если результаты не изменятся.

После 20 тура «Тоттенхэм» занимает пятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 33 очка. Лидирует — «Арсенал» (47 очков).