«Тоттенхэм» может подписать Пикфорда на замену Льорису

Голкипер сборной Англии и «Эвертона» Джордан Пикфорд может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», сообщает The Mirror. Лондонцы занимаются поиском подходящей замены Уго Льорису, которому недавно исполнилось 36 лет.

Действующий контракт Пикфорда с «Эвертоном» рассчитан до средины 2024 года. 28-летний футболист отклонил предложение клуба о продлении контракта. Он готов перейти в более статусную команду.

Англичанин дебютировал за «Эвертон» в июле 2017 года и провел за клуб 217 матчей, пропустил 313 мячей и 57 раз оставил ворота нетронутыми. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов евро.