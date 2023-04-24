Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:41

«Тоттенхэм» может уволить исполняющего обязанности главного тренера Стеллини

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Руководство «Тоттенхэма» обсуждает будущее исполняющего обязанности главного тренера клуба Кристиана Стеллини, утверждает Sky Sports.

По информации источника, Стеллини может покинуть команду до матча 33-го тура против «Манчестер Юнайтед». В этом случае руководить «шпорами» будет член тренерского штаба Райан Мэйсон, который уже работал исполняющим обязанности главного тренера в 2021 году.

48-летний итальянец временно возглавил «Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте в конце марта. Под его руководством лондонцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. В последнем туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом проиграл «Ньюкаслу» (1:6).

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Райан Мэйсон
1
Обсудить
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо устроил революцию в норвежских лыжах. Велосипедисты ему платят больше
Соратницу Бессеберга оправдали по делу о коррупции. Ее обвиняли в связях с Россией
WP узнала о разработке Киевом плана атаки на Москву 24 февраля
Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 60 бойцов «Грузинского легиона»
Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 18 годам лишения свободы
В Испании эксгумировали тело основателя фашистского движения
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обамеянг, Фирмино и Тюрам входят в шорт-лист «Барселоны»

«Манчестер Юнайтед» постарается подписать Кейна летом