«Тоттенхэм» может уволить исполняющего обязанности главного тренера Стеллини

Сегодня, 16:41
Руководство «Тоттенхэма» обсуждает будущее исполняющего обязанности главного тренера клуба Кристиана Стеллини, утверждает Sky Sports.
По информации источника, Стеллини может покинуть команду до матча 33-го тура против «Манчестер Юнайтед». В этом случае руководить «шпорами» будет член тренерского штаба Райан Мэйсон, который уже работал исполняющим обязанности главного тренера в 2021 году.
48-летний итальянец временно возглавил «Тоттенхэм» после увольнения Антонио Конте в конце марта. Под его руководством лондонцы провели 4 матча, в которых одержали 1 победу, 1 раз сыграли вничью и дважды уступили. В последнем туре «Тоттенхэм» с разгромным счетом проиграл «Ньюкаслу» (1:6).