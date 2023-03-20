«Тоттенхэм» может уволить Конте во время перерыва на матчи сборных

Руководство «Тоттенхэма» совещается о будущем главного тренера «шпор» Антонио Конте после его публичной критики в адрес игроков и персонала клуба, сообщает The Telegraph.

Лондонцы все еще не пришли к единому решению. Сейчас президент клуба Даниел Леви продолжает советоваться со своим окружением о том, стоит ли оставить итальянского специалиста в клубе до конца сезона. Существует сценарий, при котором Конте будет уволен уже во время перерыва на матчи сборных, наступившего на этой неделе. В таком случае исполняющим обязанности главного тренера станет Райан Мэйсон.

Конте возглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года. После ничьей с «Саутгемптоном» (3:3) в 28-м туре АПЛ итальянец публично раскритиковал игроков «шпор», назвав их эгоистами.