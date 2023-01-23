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Сегодня, 10:16

«Тоттенхэм» начал переговоры о возвращении Почеттино

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» намерен назначить на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино и уже начал переговоры с аргентинским специалистом о возвращении, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, нынешний тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте покинет свой пост в конце сезона по истечении своего контракта. Английский клуб уже начал переговоры с Почеттино. Отмечается, что еще одним кандидатом является бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

50-летний аргентинец возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, дойдя с ним до финала Лиги чемпионов в своем последнем сезоне. С января 2021 по июль 2022 года Почеттино работал в «ПСЖ», а сейчас находится без команды.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/tmw-futuro-incerto-per-conte-intanto-il-tottenham-lavora-al-possibile-ritorno-di-pochettino-1782629
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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