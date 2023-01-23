«Тоттенхэм» начал переговоры о возвращении Почеттино

«Тоттенхэм» намерен назначить на пост главного тренера команды Маурисио Почеттино и уже начал переговоры с аргентинским специалистом о возвращении, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, нынешний тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте покинет свой пост в конце сезона по истечении своего контракта. Английский клуб уже начал переговоры с Почеттино. Отмечается, что еще одним кандидатом является бывший тренер «Челси» Томас Тухель.

50-летний аргентинец возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год, дойдя с ним до финала Лиги чемпионов в своем последнем сезоне. С января 2021 по июль 2022 года Почеттино работал в «ПСЖ», а сейчас находится без команды.