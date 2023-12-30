«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу защитника «Дженоа» Дрэгушина

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«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Дженоа» по поводу трансфера защитника Раду Дрэгушина, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По данным источника, главной целью «шпор» является защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, но в случае, если им не удастся оформить трансфер француза к концу следующей недели, то английский клуб перейдет к варианту с Дрэгушином.
Дрэгушин выступает за «Дженоа» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.