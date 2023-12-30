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Сегодня, 07:56

«Тоттенхэм» начал переговоры по трансферу защитника «Дженоа» Дрэгушина

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» вступил в переговоры с «Дженоа» по поводу трансфера защитника Раду Дрэгушина, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, главной целью «шпор» является защитник «Ниццы» Жан-Клер Тодибо, но в случае, если им не удастся оформить трансфер француза к концу следующей недели, то английский клуб перейдет к варианту с Дрэгушином.

Дрэгушин выступает за «Дженоа» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Футбол
ФК Дженоа
ФК Тоттенхэм Хотспур
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