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Сегодня, 17:55

«Тоттенхэм» намерен продлить аренду Вернера на следующий сезон

Алина Савинова
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«Тоттенхэм» хочет продолжить сотрудничество с нападающим Тимо Вернером, сообщает Sky Sports.

Как отмечает источник, лондонский клуб ведет переговоры с «Лейпцигом» о продлении аренды 28-летнего форварда до конца сезона-2024/25.

Вернер перешел в «Тоттенхэм» в январе этого года на правах аренды с возможностью выкупа за 14,5 миллиона фунтов. За лилейно-белых он провел 13 матчей в АПЛ, в которых отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

По итогам минувшего сезона «Тоттенхэм» занял пятое место в чемпионате Англии, набрав 66 очков в 38 играх. На данный момент команду возглавляет австралийский специалист Анге Постекоглу.

Тимо Вернер
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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