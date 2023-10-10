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Сегодня, 06:10

«Тоттенхэм» назначил Ланге техническим директором клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» объявил о назначении датчанина Йохана Ланге на пост технического директора клуба.

Сообщается, что Ланге приступит к работе с 1 ноября 2023 года. Он будет отвечать за подбор персонала, аналитику и выявление талантов в системе клуба. Прежний технический директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул клуб в апреле из-за санкций ФИФА.

Ведущий спортивный директор «шпор» Скотт Манн прокомментировал назначение Ланге:

«Йохан продемонстрировал отличную работу в области скаутинга и подписания многих талантливых и успешных игроков молодежного и старшего возраста. Мы будем рады видеть его в составе нашей футбольной команды».

43-летний датчанин последние три года работал в «Астон Вилле». Вначале он был спортивным директором клуба, а затем занимал должность директора по развитию футбола и международных академий.

Также у Ланге есть опыт работы главным тренером «Люнгбю». Кроме того, в сезоне-2012/13 он входил в штаб Столе Сольбаккена в «Вулверхэмптоне», а перед этим 4 года был ассистентом главного тренера в «Копенгагене».

ФК Тоттенхэм Хотспур
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