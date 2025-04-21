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21 апреля, 21:00

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча АПЛ онлайн

«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сыграют в чемпионате Англии 21 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Тоттенхэм» и «Ноттингем Форест» сыграют в 33-м туре чемпионата Англии в понедельник, 21 апреля. Начало игры на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия) — в 22.00 по московскому времени.

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»: трансляция матча АПЛ (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест» можно в матч-центре сайта «СЭ».

В России нет официальных трансляций АПЛ. В прямом эфире чемпионат Англии показывают тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и платформы VK Видео.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур.
21 апреля, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:2
Ноттингем Форест

«Тоттенхэм» в предыдущем туре уступил «Вулверхэмптону» (2:4) и с 37 очками занимал 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» после поражения от «Астон Виллы» (1:2) шел шестым с 57 очками.

ФК Ноттингем Форест
ФК Тоттенхэм Хотспур
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