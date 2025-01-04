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Сегодня, 14:10

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: смотреть матч АПЛ в прямом эфире

«Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в матче чемпионата Англии
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press
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«Тоттенхэм» примет «Ньюкасл» в матче 20-го тура английской премьер-лиги в субботу, 4 января. Игра будет проходить на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций АПЛ. Видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Тоттенхэм» набрал 24 очка в 19 турах и занимает 11-е место по итогам первой половины сезона. «Ньюкасл» располагается на пятой строчке турнирной таблицы с 32 очками.

Англия. Премьер-лига. 20-й тур
04 янв, 15:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ньюкасл Юнайтед

В последних матчах в 2024 году «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2), а «Ньюкасл» победил «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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