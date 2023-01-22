«Тоттенхэм» обсуждает аренду Дзаньоло с правом выкупа у «Ромы»

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Ромы» Николо Дзаньоло. Лондонский клуб обсуждает аренду 23-летнего итальянца с опцией выкупа, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

«Рома» же хочет полноценной продажи и намерена получить 35-40 миллионов евро за Дзаньоло. «Тоттенхэм» при этом готов включить одного игрока в сделку.

Контракт Дзаньоло с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года, но игрок отказывается подписывать новое соглашение.

Николо Дзаньоло не будет играть в январских матчах за клуб, чтобы избежать срыва потенциального трансфера из-за травмы.

Дзаньоло отыграл 17 матчей в нынешнем сезоне, записав себе в свой актив 2 забитых мяча и 3 результативные передачи.