«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

«На этой неделе Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о решении распространить санкции Итальянской федерации футбола (FIGC) в отношении Фабио Паратичи на весь мир. Учитывая неожиданное решение ФИФА, санкции теперь могут иметь действие в нескольких юрисдикциях, хотя они по-прежнему связаны с апелляцией FIGC. Фабио договорился с клубом о том, что он немедленно отойдет от изменения обязанностей до завершения рассмотрения его апелляции», — написано в заявлении пресс-службы команды.

Ранее FIGC дисквалифицировала бывшего управляющего директора «Ювентуса» Паратичи на 2,5 года за финансовые махинации туринского клуба.

Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 по 2021 год. Летом 2021-го он занял должность спортивного директора «Тоттенхэма».