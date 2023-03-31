Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 21:16

«Тоттенхэм» объявил об уходе Фабио Паратичи с поста спортивного директора

Виталий Косик
Корреспондент
Фабио Паратичи.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды.

«На этой неделе Дисциплинарный комитет ФИФА объявил о решении распространить санкции Итальянской федерации футбола (FIGC) в отношении Фабио Паратичи на весь мир. Учитывая неожиданное решение ФИФА, санкции теперь могут иметь действие в нескольких юрисдикциях, хотя они по-прежнему связаны с апелляцией FIGC. Фабио договорился с клубом о том, что он немедленно отойдет от изменения обязанностей до завершения рассмотрения его апелляции», — написано в заявлении пресс-службы команды.

Ранее FIGC дисквалифицировала бывшего управляющего директора «Ювентуса» Паратичи на 2,5 года за финансовые махинации туринского клуба.

Паратичи работал в «Ювентусе» с 2010 по 2021 год. Летом 2021-го он занял должность спортивного директора «Тоттенхэма».

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев огорчил звезду Голливуда. Россиянин побил личный рекорд в Майами
Александр Емельяненко объявил о дебюте своего брата Ивана в боях
В офисе Зеленского раскритиковали предложение Лукашенко о перемирии на Украине
Россельхознадзор попросил приостановить поставки молочной продукции из Армении
Экс-советник Кучмы раскрыл направление отступления ВСУ при потере Артемовска
Си Цзиньпин призвал Азию противостоять гегемонии и запугиванию
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Убытки «Эвертона» за последние 4 года превысили 454,43 миллиона евро, клуб может быть наказан