Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 14:58

«Тоттенхэм» обжалует дисквалификацию Бентанкура за расизм в адрес одноклубника

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Тоттенхэм» планирует обжаловать дисквалификацию хавбека команды Родриго Бентанкура, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонцы надеются сократить срок дисквалификации 27-летнего уругвайца.

18 ноября стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) дисквалифицировала Бентанкура на семь матчей и оштрафовала на 100 тысяч фунтов стерлингов за расизм в адрес его одноклубника Сон Хын Мина.

Летом в сети распространилось видео с участием Бентанкура с уругвайского ТВ. Ведущий попросил хавбека «Тоттенхэма» подарить футболку Сон Хын Мина, на что Бентанкур пошутил, что это может быть и футболка двоюродного брата футболиста, потому что корейцы все выглядят одинаково. Позже полузащитник извинился перед одноклубником.

«Они все выглядят одинаково». Бентанкура забанили на 7 матчей за расистскую шутку в адрес Сон Хын Мина

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Родриго Бентанкур

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
В мире осудили недопуск России к отбору ЧМ-2026
Союзники Киева притягивают поражение, а украинцы хотят окончания конфликта. Что пишут СМИ
В Калмыкии девочка попала в больницу с травмами после нападения домашнего кота
Россия и Сирия сыграют 19 ноября в Волгограде
Жителей поселка под Великим Новгородом разместили в ПВР после ночной атаки БПЛА
Легенда донецкого «Шахтера» Анатолий Тимощук остался в России и борется за свое имя в CAS
Сегодня
Вчера
Неделя