«Тоттенхэм» отдал полузащитника Уайта в аренду в «Дерби»

«Тоттенхэм» объявил об уходе полузащитника Харви Уайта в «Дерби».

Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний англичанин перешел в клуб из 3-го дивизиона «Дерби» на правах аренды до конца сезона.

В текущем сезоне Уайт сыграл за основную команду «Тоттенхэма» один матч в АПЛ, в котором не отметился результативными действиями.