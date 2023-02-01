«Тоттенхэм» отдал полузащитника Уайта в аренду в «Дерби»

Сегодня, 08:08
«Тоттенхэм» объявил об уходе полузащитника Харви Уайта в «Дерби».
Как сообщает пресс-служба клуба, 21-летний англичанин перешел в клуб из 3-го дивизиона «Дерби» на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне Уайт сыграл за основную команду «Тоттенхэма» один матч в АПЛ, в котором не отметился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования