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Сегодня, 09:43

«Тоттенхэм» отстранил футболиста за употребление веселящего газа

Ив Биссума.
Фото Global Look Press
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Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума не сможет принять участие в матче первого тура АПЛ против «Лестера» из-за временного отстранения. Об этом сообщает The Athletic.

Ранее 27-летний хавбек выложил видео, на котором вдыхает веселящий газ из шара. После этого Биссума принес извинения. «Тоттенхэм» начал расследование по произошедшему инциденту и отстранил своего игрока на неопределенный срок.

Веселящий газ в Великобритании классифицируется как наркотик класса С и с 2023 года его рекреационное использование является уголовным преступлением, влекущим за собой лишение свободы на два года.

Биссума перешел в «Тоттенхэм» из «Брайтона» в июле 2022 года за 29,2 миллиона евро. В прошлом сезоне малиец провел 28 матчей за «шпор» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Футбол
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