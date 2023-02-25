«Тоттенхэм» планирует купить нападающего «Монпелье» Ваи, если Кейн покинет клуб

«Тоттенхэм» планирует приобрести нападающего «Монпелье» Элье Ваи, если летом из команды уйдет форвард Гарри Кейн, сообщает Sport Bild.

По информации издания, скауты команды пристально следят за Ваи, а руководство клуба впечатлено развитием француза.

Ранее сообщалось, что Кейн может покинуть лондонскую команду летом. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» наблюдают за ситуацией вокруг англичанина. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний Ваи сыграл 21 матч за «Монпелье», забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.