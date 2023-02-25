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Сегодня, 17:34

«Тоттенхэм» планирует купить нападающего «Монпелье» Ваи, если Кейн покинет клуб

Виталий Косик
Корреспондент
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«Тоттенхэм» планирует приобрести нападающего «Монпелье» Элье Ваи, если летом из команды уйдет форвард Гарри Кейн, сообщает Sport Bild.

По информации издания, скауты команды пристально следят за Ваи, а руководство клуба впечатлено развитием француза.

Ранее сообщалось, что Кейн может покинуть лондонскую команду летом. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» наблюдают за ситуацией вокруг англичанина. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.

В текущем сезоне 20-летний Ваи сыграл 21 матч за «Монпелье», забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Монпелье
ФК Тоттенхэм Хотспур
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