«Тоттенхэм» планирует купить нападающего «Монпелье» Ваи, если Кейн покинет клуб

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«Тоттенхэм» планирует приобрести нападающего «Монпелье» Элье Ваи, если летом из команды уйдет форвард Гарри Кейн, сообщает Sport Bild.
По информации издания, скауты команды пристально следят за Ваи, а руководство клуба впечатлено развитием француза.
Ранее сообщалось, что Кейн может покинуть лондонскую команду летом. «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» наблюдают за ситуацией вокруг англичанина. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.
В текущем сезоне 20-летний Ваи сыграл 21 матч за «Монпелье», забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро.