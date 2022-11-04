«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с Конте

Сегодня, 14:14
«Тоттенхэм» планирует продлить контракт с главным тренером Антонио Конте, пишет инсайдер Николо Скира.
«Тоттенхэм» готовит предложение Конте, чтобы попытаться продлить контракт, который истекает в июне 2023 года. «Шпоры» предложат пролонгацию во время чемпионата мира в Катаре.
При этом отмечается, что 53-летний итальянский специалист на данный момент еще не определился со своим будущим.
В текущем сезоне «Тоттенхем» занимает третье место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 26 очков в 13 матчах.