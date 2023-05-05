«Тоттенхэм» планирует в ближайшие дни провести переговоры с Нагельсманном

«Тоттенхэм» планирует дальнейшие переговоры с немецким тренером Юлианом Нагельсманном.

Как сообщает The Mirror, что английский клуб намерен в ближайшие дни провести переговоры с 35-летним специалистом. Немецкий тренер заинтересован в том, чтобы возглавить «Тоттенхэм», но присоединится к клубу только после того, как ему будет предоставлена ясность по нескольким аспектам.

Бывший менеджер «Баварии» хочет получить ясность относительно позиции Гарри Кейна, поскольку «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании нападающего, гарантии относительно трансферов, уровня инвестиций в команду и обновления состава.

«Тоттенхэм» в конце марта объявил об увольнении Антонио Конте. После этого команду временно возглавил бывший ассистент итальянца Кристиан Стеллини, но спустя месяц он покинул клуб. Сейчас обяханности главного тренера «шпор» исполняет Райан Мэйсон.

После 34 туров лондонцы с 54 очками занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ.