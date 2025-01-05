«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем Кински

Вратарь «Славии» Антонин Кински перешел в «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 21-летний Кински подписал контракт до 2031 года и будет выступать под номером 31.

Футболист является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз».

В этом сезоне на счету 21-летнего чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.