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Сегодня, 12:30

«Тоттенхэм» подписал контракт с вратарем Кински

Камила Абдурахманова
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Вратарь «Славии» Антонин Кински перешел в «Тоттенхэм».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, 21-летний Кински подписал контракт до 2031 года и будет выступать под номером 31.

Футболист является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. В 2024 году Кински-младший дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко» и в Лиге чемпионов в игре против «Юнион Сент-Жиллуаз».

В этом сезоне на счету 21-летнего чеха 18 пропущенных голов в 29 матчах за «Славию» во всех турнирах.

Источник: ФК «Тоттенхэм»
ФК Тоттенхэм Хотспур
Антонин Кински
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