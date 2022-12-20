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Сегодня, 20:08

«Тоттенхэм» предложит Конте двух новичков в январе, чтобы убедить его остаться

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» предложит Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты, сообщает The Telegraph.

По информации источника, английский клуб готов поднять зарплату итальянского специалиста на 1 миллион фунтов стерлингов в год, а также подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, для усиления команды.

Отмечается, что Конте не спешит с продлением контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/12/20/tottenham-offer-antonio-conte-1m-a-year-pay-rise-sign-new-deal/
Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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