«Тоттенхэм» предложит Конте двух новичков в январе, чтобы убедить его остаться

Сегодня, 20:08
«Тоттенхэм» предложит Антонио Конте новый контракт с повышением зарплаты, сообщает The Telegraph.
По информации источника, английский клуб готов поднять зарплату итальянского специалиста на 1 миллион фунтов стерлингов в год, а также подписать двух новых игроков в зимнее трансферное окно, для усиления команды.
Отмечается, что Конте не спешит с продлением контракта. Он хочет убедиться, что его поддержат не только в январе, но и в летнее трансферное окно. Кроме того, решение итальянского специалиста будет зависеть от пожеланий его семьи, которая по-прежнему проживает в Италии.
Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.
«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.