«Тоттенхэм» предложит Конте новый контракт

«Тоттенхэм» предложит главному тренеру клуба Антонио Конте новый долгосрочный контракт, сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры между двумя сторонами начались перед чемпионатом мира-2022.

Конте возглавил «Тоттенхэм» в 2021 году. Срок действующего контракта тренера с клубом истекает летом 2023 года.

«Тоттенхэм» занимает четвертое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 15 матчах.