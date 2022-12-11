«Тоттенхэм» претендует на защитника «Интера» де Врея

Защитник сборной Нидерландов и «Интера» Стефан де Врей находится в сфере интересов «Тоттенхэма», сообщает Football Insider.

На 30-летнего футболиста также претендует «Атлетико».

Де Врей может покинуть «Интер» летом 2023 года в статусе свободного агента. Однако в миланском клубе не готовы отпускать игрока и ведут переговоры о пролонгации контракта.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне де Врей провел в серии А 12 матчей и забил 1 гол.