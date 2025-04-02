«Тоттенхэм» продлил контракт с 18-летним полузащитником Олусеси

Полузащитник Каллум Олусеси подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». Соглашение рассчитано до 2029 года.

«Он все еще может выступать за команду до 18 лет, но текущий сезон Олусеси начал в команде до 21 года и быстро взял на себя роль капитана, забив свой первый гол на этом уровне в августе против «Саутгемптона». В этом сезоне он забил четыре раза в девяти матчах премьер-лиги 2», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

18-летний футболист прошел через академию «Тоттенхэма» и дебютировал в первой команде в январе 2025 года.