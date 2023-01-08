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Сегодня, 18:33

«Тоттенхэм» проявляет интерес к вратарю «Брентфорда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании вратаря «Брентфорда» Давида Райя.

По данным The Telegraph, «шпоры» рассматривают 27-летнего голкипера в качестве долгосрочной замены Уго Льориса.

Сообщается, что команда Антонио Конте не будет подписывать испанского вратаря в январское трансферное окно, они рассматривают возможность его приобретения следующим летом.

Райя играет за «Брентфорд» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе команды 19 матчей, пропустил 29 голов и пять матчей отстоял на ноль. Вратарь всю свою взрослую карьеру проводит в Англии.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Источник: The Telegraph
ФК Брентфорд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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