«Тоттенхэм» рассматривает Алемани на пост спортивного директора клуба

«Тоттенхэм» рассматривает спортивного директора «Барселоны» Матеу Алемани на аналогичный пост в «шпорах» с сентября, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Алемани уйдет из каталонского клуба 2 сентября. В июне он был близок к переходу в «Астон Виллу».

16 августа «Барселона» объявила о назначении бывшего игрока команды Деку спортивным директором. Пока Деку и Алемани будут работать совместно.