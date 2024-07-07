«Тоттенхэм» рассматривает возможность приобретения полузащитника сборной Англии Эзе

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Кристал Пэлас» и сборной Англии Эберечи Эзе, сообщает GiveMeSport.

По данным источника, «шпоры» рассматривают возможность приобретения 26-летнего игрока этим летом. Сам Эзе не против покинуть «Кристал Пэлас» и присоединиться к «Тоттенхэму».

На Евро-2024 полузащитник сыграл за сборную Англии 3 матча и не отметился результативными действиями. Англичане вышли в полуфинал турнира и сыграют с Нидерландами.

В сезоне-2023/24 Эзе провел за «Кристал Пэлас» 31 игру, забил 11 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.