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Сегодня, 16:18

«Тоттенхэм» разбирается в ситуации с дисквалификацией Паратичи

Иван Шитик
Корреспондент
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Прокуратура Федерации футбола Италии наложила на бывшего управляющего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи дисквалификацию на два с половиной года из-за финансовых махинаций туринского клуба, где функционер работал ранее. Итальянцы просят распространить решение на УЕФА и ФИФА.

Это ставит «Тоттенхэм» в неясное положение, ведь Паратичи сейчас занимает пост спортивного директора лондонского клуба, сообщает Calciomercato.

«Тоттенхэм» в настоящий момент разбирается в ситуации. «Шпоры» хотят понять, что будет с Фабио Паратичи дальше. Если дисквалификация распространится на Европу и мир, то функционер не может работать в Лондоне.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
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  • bk news
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  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
2-й тайм

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Ювентус
0
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