«Тоттенхэм» разбирается в ситуации с дисквалификацией Паратичи

Прокуратура Федерации футбола Италии наложила на бывшего управляющего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи дисквалификацию на два с половиной года из-за финансовых махинаций туринского клуба, где функционер работал ранее. Итальянцы просят распространить решение на УЕФА и ФИФА.

Это ставит «Тоттенхэм» в неясное положение, ведь Паратичи сейчас занимает пост спортивного директора лондонского клуба, сообщает Calciomercato.

«Тоттенхэм» в настоящий момент разбирается в ситуации. «Шпоры» хотят понять, что будет с Фабио Паратичи дальше. Если дисквалификация распространится на Европу и мир, то функционер не может работать в Лондоне.