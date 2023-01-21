«Тоттенхэм» разбирается в ситуации с дисквалификацией Паратичи

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Прокуратура Федерации футбола Италии наложила на бывшего управляющего директора «Ювентуса» Фабио Паратичи дисквалификацию на два с половиной года из-за финансовых махинаций туринского клуба, где функционер работал ранее. Итальянцы просят распространить решение на УЕФА и ФИФА.
Это ставит «Тоттенхэм» в неясное положение, ведь Паратичи сейчас занимает пост спортивного директора лондонского клуба, сообщает Calciomercato.
«Тоттенхэм» в настоящий момент разбирается в ситуации. «Шпоры» хотят понять, что будет с Фабио Паратичи дальше. Если дисквалификация распространится на Европу и мир, то функционер не может работать в Лондоне.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования