«Тоттенхэм» связался с представителями главного тренера «Айнтрахта» Оливера Глазнера

Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниел Леви рассматривает главного тренера «Айнтрахта» Оливера Глазнера для замены Антонио Конте, сообщает Bild.

По данным источника, Конте должен покинуть английский клуб в ближайшее время. «Шпоры» уже связались с представителями австрийского специалиста Глазнера по поводу возможного назначения на пост главного тренера.

Глазнер выиграл Лигу Европы с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне и, как сообщается, произвел впечатление на руководство «Тоттенхэма».

Ранее информировалось, что Антонио Конте на этой неделе покинет свой пост. Он озглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.

После 28 туров лондонцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.