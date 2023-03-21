«Тоттенхэм» связался с представителями главного тренера «Айнтрахта» Оливера Глазнера

Сегодня, 09:48
Председатель совета директоров «Тоттенхэма» Дэниел Леви рассматривает главного тренера «Айнтрахта» Оливера Глазнера для замены Антонио Конте, сообщает Bild.
По данным источника, Конте должен покинуть английский клуб в ближайшее время. «Шпоры» уже связались с представителями австрийского специалиста Глазнера по поводу возможного назначения на пост главного тренера.
Глазнер выиграл Лигу Европы с «Айнтрахтом» в прошлом сезоне и, как сообщается, произвел впечатление на руководство «Тоттенхэма».
Ранее информировалось, что Антонио Конте на этой неделе покинет свой пост. Он озглавляет «Тоттенхэм» с ноября 2021 года.
После 28 туров лондонцы с 48 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.