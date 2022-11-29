«Тоттенхэм» связывался с «Интером» по поводу трансфера Дюмфриса

«Тоттенхэм» связывался с «Интером» по поводу трансфера защитника Дензела Дюмфриса, сообщает 90min.

По данным источника, итальянский клуб нуждается в продаже игроков, чтобы облегчить свое тяжелое финансовое положение, и «шпоры» связывались с ними, так как хотят укрепить свою оборону.

Отмечается, что «Тоттенхэм» может продать Эмерсона Рояля или Мэтта Доэрти в январе, чтобы освободить место для Дюмфриса.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать 26-летнего игрока за 60 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Дюмфрис забил два гола и сделал три результативные передачи в 20 матчах за клуб во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.